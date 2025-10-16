Ричмонд
Губернатор Ростовской области запретил спиливать деревья выше 1,8 метра без его письменного разрешения

Скандал с уничтожением деревьев разгорелся в Новочеркасске.

Источник: соцсети

В Ростовскй области губернатор Юрий Слюсарь запретил без его личного письменного разрешения спиливать деревья выше 1,8 метра. Это правило было введено на фоне скандала в Новочеркасске. Там подрядчик, занимавшийся благоустройством, спилил 30 здоровых 60-летних сосен.

Слюсарь прибыл на место происшествия и устроил представителю подрядной организации «разнос». Подрядчик в ответ заявил, что деревья «мешали проекту». При этом ни губернатор, ни другие специалисты не увидели оснований для спила.

«Это не благоустройство, это варварство. И такое освоение федеральных средств нам не нужно», — заявил глава региона.

Также на месте выяснилось, что предыдущий мэр Новочеркасска Юрий Лысенко публично обещал, что деревья трогать не будут.

Власти региона намерены провести служебное расследование и выяснить, кто снял запрет на спиливание деревьев и кто принял решение о вырубке.

Погибшие сосны уже не вернуть. Но на их месте будут высажены крупномеры, пообещал Юрий Слюсарь. Кроме того, общественности представят измененный проект благоустройства.

