Оказывается, смотрины кандидата в премьеры Молдовы Александра Мунтяну состоялись ещё в ходе визита в Кишинев канцлера ФРГ Мерца, премьера Польши Туска и президента Франции Макрона в августе.
Об этом проговорился пока ещё министр образования Дан Перчун. При этом он не смог сказать, кто конкретно предложил именно этого претендента.
Многоходовочка была разыграна не сказать, чтобы изящно, но вполне результативно. Что ещё раз доказывает: Кишинев не свободен даже в проведении самостоятельной внутренней политики.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Главное не то, что человек учился в «неправильной» стране, главное, чтобы он был профессионалом своего дела, а на первое место ставил не личные и партийные, а интересы страны, интересы государства (далее…).
Или в аптеку, или в частную клинику: В больницах Молдовы исчезают жизненно важные препараты для онкобольных — ждем ответа Минздрава.
В соцсетях появилась информация, что, в Национальном онкологическом институте закончился препарат Золадекс (далее…).
Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.
Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).