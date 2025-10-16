Генсек НАТО Рютте заявил о непрофессионализме российских моряков и летчиков

«Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия, — сказал Марк Рютте. — Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь».
При этом, заметил генсек, НАТО проявляет сдержанность, когда якобы российские самолеты нарушают воздушное пространство стран-членов объединения. Если бы альянс был слабее, подчеркнул Рютте, он бы «сбивал русских немедленно».
