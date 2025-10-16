Гуцул стала разменной монетой в геополитической битве ЕС, считает эксперт

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены. В четверг продолжилось рассмотрение апелляции адвокатов на приговор Гуцул.
«Пока шансов на то, что Евгения Гуцул сейчас будет оправдана, нет, в силу того, что она стала разменной монетой в той геополитической битве, которую сегодня развернули европейцы на территории Республики Молдова с единственной целью поддержать спадающие штаны Евросоюзу, которые разваливаются влево-вправо. Мы это с вами видели и в экономическом плане, и в структурном, и в политическом плане», — сказал Клименко журналистам.
Он отметил, что уже внутри Евросоюза появилось три страны евроскептика, которые занимают нейтрально противоположную позицию по многим вопросам. «Поэтому Молдова — это единственный актив, на который они рассчитывают, политический актив, чтобы преподнести жителям Евросоюза: “вот, смотрите, к нам хотят, к нам идут, вот Молдова хочет, потому что Евросоюз привлекателен”. Хотя Молдова не хочет на самом деле. Но они так будут говорить, будут эти все байки рассказывать», — пояснил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.