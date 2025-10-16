Гуцул стала разменной монетой в геополитической битве ЕС, считает эксперт

Он отметил, что уже внутри Евросоюза появилось три страны евроскептика, которые занимают нейтрально противоположную позицию по многим вопросам. «Поэтому Молдова — это единственный актив, на который они рассчитывают, политический актив, чтобы преподнести жителям Евросоюза: “вот, смотрите, к нам хотят, к нам идут, вот Молдова хочет, потому что Евросоюз привлекателен”. Хотя Молдова не хочет на самом деле. Но они так будут говорить, будут эти все байки рассказывать», — пояснил он.