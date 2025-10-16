Ричмонд
В Волгограде уволен с поста глава Облкомспорта Владимир Попков

В Волгограде своего поста лишился глава спорткомитета администрации Волгоградской области Владимир Попков. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 16 октября, об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Отметим, что речь идет об увольнении. Причин такого кадрового решения не называют. Однако, по данным источников «Высоты 102», это может быть связано с недовольством руководителей области итогами работы Попкова на посту главы спорткомитета.