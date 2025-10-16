Ричмонд
Первый замглавы аппарата губернатора Свердловской области подал в отставку

Первый заместитель руководителя аппарата — директор экспертно-аналитического департамента губернатора и правительства Свердловской области Владимир Черепанов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник.

По словам собеседника, решение господина Черепанова связано со сменой заместителя губернатора — главы аппарата: после отставки Ивана Детчени вакантный пост занял экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов. «Никонов собирает свою команду», — пояснил источник.

Владимир Черепанов работал в аппарате губернатора и правительства Свердловской области с ноября 2024 года. Решение о его трудоустройстве было принято спустя два месяца после назначения заместителем губернатора — руководителем аппарата Ивана Детчени, который сменил на посту Валерия Чайникова.

Ранее, в 2008—2024 годах, господин Черепанов работал на различных должностях в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО): прошел путь от специалиста-эксперта департамента по экономической политике до федерального инспектора по Тюменской области. В ноябре 2018 года занял пост начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики, который покинул в 2024 году.