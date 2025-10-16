Первый замглавы аппарата губернатора Свердловской области подал в отставку

Ранее, в 2008—2024 годах, господин Черепанов работал на различных должностях в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО): прошел путь от специалиста-эксперта департамента по экономической политике до федерального инспектора по Тюменской области. В ноябре 2018 года занял пост начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики, который покинул в 2024 году.