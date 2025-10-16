Пока не поздно: Лукашенко призвал чиновников вылезать из теплых кресел

Глава государства в четверг проводит большое совещание по прогнозным показателям развития экономики на 2026 год, на которое приглашены более 30 человек.
Я не могу рассуждать о макроматериях, когда за одним забором уже полыхает война, за другим — к ней летят на всех парах. А вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете.
«Посоветую вам, вылезайте, пока не поздно, из своих теплых кресел, автомобилей и начинайте смотреть дальше, значительно дальше, чем наш традиционный российский рынок», — сказал президент.
Скромные успехи
Лукашенко отдельно коснулся темы экспорта белорусской продукции, отметив, что успехи на треке отечественного экспорта, если не брать в расчет сырьевые товары, весьма скромные.
В общем, скоро изучим, как наша правительственная вертикаль занимается устойчивым развитием экономики.
При этом глава государства напомнил, что конца года еще «целый квартал» и нужно «прекратить стенания» по поводу того, что правительство в данном составе работает недавно.
(…) какое новое? и работает якобы неполный год, поэтому, вроде бы, это не ваши промахи и косяки. Это просто несолидно в нынешней обстановке, не по-мужски.
Он напомнил присутствующим, что за развитие экспорта в правительстве закреплены вице-премьеры с конкретными фамилиями. А следующий уровень ответственных экспорт — отраслевые министры, а также дипломаты в ключевых странах, директора предприятий и их маркетинговые службы.