Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пока не поздно: Лукашенко призвал чиновников вылезать из теплых кресел

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал наладить четкую работу экономики, а чиновникам посоветовал «вылезать из теплых кресел и автомобилей».

Источник: Sputnik.by

Глава государства в четверг проводит большое совещание по прогнозным показателям развития экономики на 2026 год, на которое приглашены более 30 человек.

Я не могу рассуждать о макроматериях, когда за одним забором уже полыхает война, за другим — к ней летят на всех парах. А вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете.

сказал Лукашенко, его слова привела пресс-служба

«Посоветую вам, вылезайте, пока не поздно, из своих теплых кресел, автомобилей и начинайте смотреть дальше, значительно дальше, чем наш традиционный российский рынок», — сказал президент.

Скромные успехи

Лукашенко отдельно коснулся темы экспорта белорусской продукции, отметив, что успехи на треке отечественного экспорта, если не брать в расчет сырьевые товары, весьма скромные.

В общем, скоро изучим, как наша правительственная вертикаль занимается устойчивым развитием экономики.

предупредил он

При этом глава государства напомнил, что конца года еще «целый квартал» и нужно «прекратить стенания» по поводу того, что правительство в данном составе работает недавно.

(…) какое новое? и работает якобы неполный год, поэтому, вроде бы, это не ваши промахи и косяки. Это просто несолидно в нынешней обстановке, не по-мужски.

обратил внимание белорусский лидер

Он напомнил присутствующим, что за развитие экспорта в правительстве закреплены вице-премьеры с конкретными фамилиями. А следующий уровень ответственных экспорт — отраслевые министры, а также дипломаты в ключевых странах, директора предприятий и их маркетинговые службы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше