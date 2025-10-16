Администрация Екатеринбурга продает помещение в здании мэрии за 57 миллионов

В Екатеринбурге администрация города выставила на продажу помещение в здании мэрии. Оно располагается на улице 8 марта, 8б. Здание площадью 515 квадратных метров выставили за 57 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписали в администрации города.
— Помещение является частью объекта культурного наследия регионального значения «Деловой дом», — говорится в постановлении.
Сейчас по этому адресу находится ресторан «Агонь BBQ Ratskeller». Само здание «Деловой дом» возведено еще в 1920-х годах.
Помещение в здании мэрии не единственное, которое выставили на продажу. Только с начала этой недели, с 13 октября администрация выпустила 14 постановлений о приватизации имущества. Среди них помещение на проспекте Ленина, 5 корпус 3, расположенном в объекте культурного наследия «Комплекс жилых зданий (конструктивизм)». За помещение площадью 50,9 квадратных метров запрашивают 1,2 миллиона рублей.