Администрация Екатеринбурга продает помещение в здании мэрии за 57 миллионов

Помещение в здании мэрии не единственное, которое выставили на продажу. Только с начала этой недели, с 13 октября администрация выпустила 14 постановлений о приватизации имущества. Среди них помещение на проспекте Ленина, 5 корпус 3, расположенном в объекте культурного наследия «Комплекс жилых зданий (конструктивизм)». За помещение площадью 50,9 квадратных метров запрашивают 1,2 миллиона рублей.