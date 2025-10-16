Эксперты объяснили, что означает встреча Путина с аш-Шараа в Москве

Сам Ахмед аш-Шараа во время приема в Кремле объяснил, что приехал с визитом, чтобы «перезапустить» отношения с Россией и познакомить Москву с новой Сирией. Он уточнил, что его задача — обеспечить стабильность своей страны и региона, пишут «Ведомости».
Владимир Путин в своем выступлении обратил внимание на то, что Сирию и Россию связывают «исключительно дружеские» отношения, в которых Москва руководствуется благополучием сирийского народа.
Между тем, Аш-Шараа до того, как занял пост главы республики в январе 2025 года, был главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*). Террористы под его руководством выступали против правительства Башара Асада, являющегося союзником Москвы. Во время вооруженного переворота, который привел к свержению законного президента, ВС России поддерживали сирийские правительственные войска. Сам Башар Асад сбежал в Россию и до сих пор находится на ее территории.
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил «Ведомостям», что уверен, что на самом деле Кремль уже давно признал, что Сирией теперь управляют не союзники. Он напомнил, что новое правительство республики признали Турция, Саудовская Аравия, Франция и США. Аш-Шараа уже принимали на высшем уровне — с ним провел переговоры американский президент Дональд Трамп, после чего часть антисирийских санкций была снята.
Первые контакты нового сирийского правительства с Кремлем состоялись в январе 2025 года. Тогда в Дамаск прибыли заместитель главы МИД Михаил Богданов и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. В августе 2025 года прошли переговоры министров иностранных дел России и Сирии Сергея Лаврова и Ассада аш-Шейбани.
В сентябре в республике принимали вице-премьера российского правительства Александра Новака, который передал аш-Шараа приглашение на российско-арабский саммит 15 октября. Мероприятие в Москве перенесли из-за событий в секторе Газа, но визит временного президента республики состоялся по утвержденному графику.
На встрече в Кремле Владимир Путин поблагодарил сирийского лидера за прием российской делегации Новака в сентябре. Он добавил, что во время переговоров сирийская и российская сторона наметили план начинаний, и заверил, что Москва готова к его реализации.
Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов полагает, что аш-Шараа прибыл в Россию, чтобы гарантировать привлечение инвестиций в развитие страны. Собеседник «Ведомостей» не исключает, что Кремль через концессии и совместные предприятия в сферах энергетики, транспорта, морских грузоперевозок постарается обеспечить сохранение военного присутствия в республике.
Российские военные базы до сих пор продолжают функционировать в Сирии в Хмеймиме и Тартусе. В августе в Москву приезжал глава Минобороны Сирии Мархаф Абу Каср. Темами его переговоров с министром обороны РФ Андреем Белоусовым стали «перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств». В октябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что военные базы России являются объектами заинтересованности некоторых государств на Ближнем Востоке. Он уточнил, что в числе стран, приветствующих наличие военных из России, есть Сирия.
Николай Сухов уверен, что именно военные объекты России были в центре переговоров Путина и аш-Шараа.
«Москве нужен плацдарм в Средиземноморье ради логистики для проекции силы там и в Африке, Дамаску нужны новые юридические и финансовые рамки сотрудничества, не воспринимаемые как наследие Асада», — объясняет эксперт. Он предполагает, что Москва может оказать содействие в создании новой сирийской армии из бывших противников Башара Асада. Он уточнил, что Дамаск заинтересован в повышении ее боеспособности.
По мнению Кирилла Семенова, сейчас Кремлю предстоит решить, как повысить эффективность своих военных объектов в республике, и сделать вывод о целесообразности функционирования двух баз.
Сухов считает, что приезд сирийского президента станет сигналом для других государств, что Москва поддерживает формирование новой власти в Сирии. Семенов заключает, что Россия, возможно, сыграет роль посредника в примирении сирийского правительства с курдами и друзами.
Версию агентства Reuters о том, что аш-Шара прибыл на встречу с президентом России, чтобы потребовать выдачи Башара Асада, Николай Сухов считает маловероятной. По его словам, скорее между сторонами возможен «предметный разговор» об активах, которые интересуют новое правительство республики.
* признана террористической и запрещена в России