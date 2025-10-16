Между тем, Аш-Шараа до того, как занял пост главы республики в январе 2025 года, был главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*). Террористы под его руководством выступали против правительства Башара Асада, являющегося союзником Москвы. Во время вооруженного переворота, который привел к свержению законного президента, ВС России поддерживали сирийские правительственные войска. Сам Башар Асад сбежал в Россию и до сих пор находится на ее территории.