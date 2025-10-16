Politico: послы ЕС вновь не смогли согласовать 19-й пакет санкций против России

По информации издания, основное сопротивление выражает Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что не поддержит ужесточение санкционной политики против России, пока Еврокомиссия не предложит конкретные меры по стабилизации автомобильной промышленности и снижению цен на энергоносители. Текущие обсуждения украинского кризиса, убежден Фицо, отвлекают ЕС от внутренних экономических проблем.