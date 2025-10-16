«Вылетела из Бангкока в Янгон». Посол выступил с заявлением о пропавшей гражданке Беларуси в Мьянме

Владимир Боровиков акцентировал внимание на том, что с 9 октября на особом контроле находится заявление гражданки Беларуси с просьбой оказать содействие в розыске в Мьянме и Таиланде ее дочери. Он уточнил, что по факту получения обращения со стороны посольства незамедлительно в установленном порядке были направлены запросы внешнеполитические и силовые ведомства указанных стран, а также налажены прямые контакты.