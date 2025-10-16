Ричмонд
«Вылетела из Бангкока в Янгон». Посол выступил с заявлением о пропавшей гражданке Беларуси в Мьянме

Посол сделал заявление о пропавшей белоруске в Мьянме.

Источник: Комсомольская правда

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству Владимир Боровиков сделал заявление о пропавшей белоруске в Мьянме. Подробности пишет БелТА.

Владимир Боровиков акцентировал внимание на том, что с 9 октября на особом контроле находится заявление гражданки Беларуси с просьбой оказать содействие в розыске в Мьянме и Таиланде ее дочери. Он уточнил, что по факту получения обращения со стороны посольства незамедлительно в установленном порядке были направлены запросы внешнеполитические и силовые ведомства указанных стран, а также налажены прямые контакты.

— К решению поставленной задачи подключены офисы почетных консульств Беларуси в Бангкоке (Таиланд) и Янгоне (Мьянма), — подчеркнул дипломат.

По ее словам, на данный момент известно, что пропавшая гражданка Беларуси вылетела из Бангкока в Янгон 20 сентября. Боровиков добавил, что какой-либо другой дополнительной достоверной информации не поступала о местонахождении белоруски и правовом статусе не поступало. Он уточнил, что розыскные мероприятия продолжаются в Мьянме и далее.

— При получении сведений посольство окажет в пределах компетенции вовлеченным гражданам Республики Беларусь всю необходимую помощь и содействие. Обращаем внимание, что загранучреждение оперирует только официальными данными и документами, — уточнил посол.

Вместе с тем посол Владимир Боровиков выступил с заявлением из-за хайпа вокруг пропавшей белоруски в Мьянме.

Ранее МИД заявил о поисках гражданки Беларуси в Мьянме: «Перестала выходить на связь 4 октября».

