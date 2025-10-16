Песков назвал совместным успехом Трампа и Путина итоги саммита на Аляске

Ранее издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что президент США Дональд Трамп начал сближаться с Украиной в том числе из-за недовольства тем, как СМИ освещали его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже. По словам собеседника газеты, американского президента разозлило то, что СМИ называли итоги саммита «триумфом Владимира Путина». После этого США расширили обмен разведданными с Украиной для атак на энергетические объекты в России, говорится в публикации. Кроме того, в США активизировалось обсуждение поставок Украине крылатых ракет Tomahawk.