Песков назвал совместным успехом Трампа и Путина итоги саммита на Аляске

В Кремле считают, что саммит на Аляске — это «совместный успех» России и США. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос «Ъ» о том, согласны ли в Кремле с оценками СМИ саммита на Аляске, который некоторые из них характеризовали как «триумф Путина».

Источник: Reuters

«Это наш совместный успех», — сказал Песков.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что президент США Дональд Трамп начал сближаться с Украиной в том числе из-за недовольства тем, как СМИ освещали его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Анкоридже. По словам собеседника газеты, американского президента разозлило то, что СМИ называли итоги саммита «триумфом Владимира Путина». После этого США расширили обмен разведданными с Украиной для атак на энергетические объекты в России, говорится в публикации. Кроме того, в США активизировалось обсуждение поставок Украине крылатых ракет Tomahawk.

Дональд Трамп говорил, что поставки Tomahawk станут одной из тем его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. По информации Financial Times, США будут помогать ВСУ управлять этими ракетами, если их поставки одобрят.

