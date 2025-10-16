Молдова и Словакия провели первый этап переговоров по соглашению о пенсионном обеспечении

Переговоры по Соглашению о социальном обеспечении между Молдовой и Словакией начались в феврале этого года. Согласно Соглашению, лица, имеющие на него право, смогут получать пенсию по возрасту, пенсию по инвалидности в связи с общим состоянием здоровья, пенсию и пособие по инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также пенсию по случаю потери кормильца.