Молдова и Словакия провели первый этап переговоров по соглашению о пенсионном обеспечении

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Молдова и Словакия завершили первый этап переговоров по проекту Административного соглашения по реализации двустороннего соглашения в ​​области социального обеспечения.

Источник: AP Photo

Переговоры прошли с 13 по 16 октября в Братиславе, молдавскую делегацию возглавила заместитель генерального секретаря Министерства труда и социальной защиты Кристина Жандык, а также представители Национальной кассы социального страхования и Министерства иностранных дел.

Административное соглашение призвано обеспечить четкую основу для гарантирования прав на социальное обеспечение работников из Республики Молдова, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность в одном или обоих государствах.

Переговоры по Соглашению о социальном обеспечении между Молдовой и Словакией начались в феврале этого года. Согласно Соглашению, лица, имеющие на него право, смогут получать пенсию по возрасту, пенсию по инвалидности в связи с общим состоянием здоровья, пенсию и пособие по инвалидности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также пенсию по случаю потери кормильца.