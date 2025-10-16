Ричмонд
Молдавская оппозиция требует от КС не признавать итоги выборов

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок просит Конституционный суд Молдавии не признавать итоги парламентских выборов, поскольку на них был зарегистрирован ряд нарушений, заявил в четверг представитель политсилы Адриан Лебединский.

Источник: Sputnik

Конституционный суд Молдавии в четверг рассматривает отчет ЦИК об итогах выборов в парламент. КС должен будет признать выборы действительными или аннулировать их.

«Патриотический блок просит не признавать результаты выборов и признать их недействительными», — заявил Лебединский на заседании суда, представляя позицию политблока.

По его словам, в ходе выборов был зарегистрирован ряд нарушений, связанных с избирательными участками, голосованием представителей диаспоры и прямым участием президента Майи Санду в поддержке одной из партий.

По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.

В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.

