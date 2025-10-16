Ричмонд
Радий Хабиров рассказал о грандиозной стройке в Уфе

Глава Башкирии посетил стройплощадку второй очереди Межвузовского студенческого кампуса и поделился своими впечатлениями.

Источник: Башинформ

«Воспользовался небольшой паузой, чтобы зайти на стройку нашего будущего межвузовского кампуса. С каждым разом он всё больше растёт. Здесь уже сделали стилобат, начинают формироваться первые контуры основных семи башен. На площадке — огромное количество кранов. Работа идёт полным ходом», — рассказал он в своих соцсетях.

Напомним, кампус является точкой притяжения передовых образовательных проектов. В прошлом году в рамках первой очереди в уфимском кампусе открыли многофункциональный IQ-парк и Геномный центр. Во второй очереди комплекса планируют возвести семь башен от 10 до 29 этажей, соединенных стилобатом. Их планируют назвать именами великих ученых: Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэня Ко, Дмитрия Менделеева, Владимира Вернадского и Константина Циолковского. В зданиях будут размещаться общежития, спортивные и творческие зоны для студентов. Объект планируют сдать к концу 2027 года. Две очереди кампуса займут площадь в 142,7 тыс. кв. метров на южном склоне Уфы. Общая стоимость строительства комплекса — 27 млрд рублей.

Как сообщал ранее «Башинформ», Межвузовский студенческий кампус Башкирии войдет в сеть университетских кампусов России. Создание и развитие кампусов ведется в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».