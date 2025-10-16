СМИ: Tomahawk окажутся бесполезны для Украины, если США не соблюдут ряд условий

Аналитики утверждают, что поставка только ракет Tomahawk Украине кардинально не повлияет на ситуацию, сообщает американская газета The Wall Street Journal.
По оценкам некоторых экспертов, Украине, чтобы переломить ситуацию, потребуется как минимум несколько сотен таких ракет, по оценках других — не менее 1000 ракет. Однако, как пишут западные СМИ, Вашингтон, по неподтвержденным данным, может передать Киеву от 20 до 50 Tomahawk.
Но США вряд ли пойдут на этот шаг, считает WSJ. Зависимость Украины от США в вопросах обучения работе с системами Tomahawk и получения разведывательных данных обеспечит Вашингтону контроль над тем, как Киев будет применять ракеты, говорится в статье. Это снизит риск того, что Украина применит их против чувствительных российских целей.
«Запуск системы дальнего действия сопряжен со многими сложностями, и украинцам понадобится значительная помощь в определении целей, планировании операции и просто в применении оружия. Косвенная выгода для США заключается в контроле: США вряд ли захотят, чтобы украинцы направили Tomahawk в окно Кремля», — пояснил Том Карако, директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований (CSIS*).
Как уточняет WSJ, эти ракеты запускают с военных кораблей или подводных лодок, и, хотя Пентагон и оборонные подрядчики разрабатывают различные пусковые установки, они до сих пор находятся в ограниченном количестве в арсеналах США. Британское издание Sky News предупреждает, что Украине придется запускать Tomahawk с суши.
США со временем могут адаптировать другие наземные пусковые установки для запуска Tomahawk, включая систему производства Oshkosh Defense, не исключает WSJ. К тому же у Пентагона есть небольшое количество наземных пусковых установок Typhon, которые можно использовать для запуска Tomahawk. Но они необходимы США для противодействия военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает издание. При этом американские чиновники утверждают, что доставка установок и обучение украинских военных использованию этих систем, если администрация Трампа даст добро, займут несколько месяцев.
Официальные лица России в последние дни неоднократно заявляли, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приведет к «серьезной эскалации» конфликта. Вашингтон прекрасно понимает, что данный шаг спровоцирует значительное усиление напряженности между двумя ядерными державами, подчеркивает Sky News.
Как напоминает американский журнал The National Interest, ракеты Tomahawk уже неоднократно обнаруживались и сбивались российской техникой. Даже относительно слабые сербские военные сбили американские Tomahawk в 1999 году, когда администрация экс-президента США Билла Клинтона задействовала вооруженные силы США в операции НАТО «Союзная сила». Если сербы смогли сделать это больше 20 лет назад с помощью относительно старой советской технологии, то русские, вне всяких сомнений, смогут сбивать Tomahawk сегодня, подчеркивает TNI.
Более того, по неподтвержденным данным, после ударов американскими Tomahawk по Сирии в 2017 году российские военные обнаружили фрагменты одной из крылатых ракет и, возможно, получили в свое распоряжение систему INS американского производства. Несмотря на повреждения, квалифицированные российские инженеры могли разработать меры противодействия этой системе, предполагает издание.
Как заключает Алистер Банколл, иностранный корреспондент Sky News, Tomahawk станут «ценным приобретением» для Киева, но к переломному моменту в украинском конфликте, как надеются некоторые, они не приведут.
* CSIS внесен в РФ в список нежелательных организаций