Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 октября: главное

В четверг представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Вопрос о судьбе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе фигурировал на повестке дня прошедших переговоров Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

Кремль не стал комментировать, поднимался ли на российско-сирийских переговорах в Кремле вопрос о выдаче бывшего президента Сирии Башара Асада.

Возможность ответного визита Путина в Сирию пока не обсуждалась. Такие приглашения могут передать по дипломатическим каналам.

Кремль назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа.

Анкоридж — это совместный успех [Путина и Трама]. Это действительно очень позитивный, положительный конструктивный саммит.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Заявления генсека НАТО Марко Рютте о непрофессионализме российских летчиков и моряков говорят о том, что он ничего о них не знает.

По многим вопросам некомпетентность — это, к сожалению, сейчас такая неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей. Еще раз повторю, к большому сожалению.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Москва ориентируется на те заявления по закупкам российской нефти, которые были официально представлены Нью-Дели и Пекином.

16 октября Владимир Путин выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Форум важный, как всегда очень представительный, и традиционно президент участвует в работе форума.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Вечером президент может провести международный телефонный разговор.

