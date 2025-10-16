Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 октября: главное

Вопрос о судьбе российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе фигурировал на повестке дня прошедших переговоров Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
Кремль не стал комментировать, поднимался ли на российско-сирийских переговорах в Кремле вопрос о выдаче бывшего президента Сирии Башара Асада.
Возможность ответного визита Путина в Сирию пока не обсуждалась. Такие приглашения могут передать по дипломатическим каналам.
Кремль назвал саммит на Аляске совместным успехом Путина и Трампа.
Анкоридж — это совместный успех [Путина и Трама]. Это действительно очень позитивный, положительный конструктивный саммит.
Заявления генсека НАТО Марко Рютте о непрофессионализме российских летчиков и моряков говорят о том, что он ничего о них не знает.
По многим вопросам некомпетентность — это, к сожалению, сейчас такая неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей. Еще раз повторю, к большому сожалению.
Москва ориентируется на те заявления по закупкам российской нефти, которые были официально представлены Нью-Дели и Пекином.
16 октября Владимир Путин выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели.
Форум важный, как всегда очень представительный, и традиционно президент участвует в работе форума.
Вечером президент может провести международный телефонный разговор.