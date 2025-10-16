Вот вам, граждане, и нейтралитет: Министерство обороны Молдовы подтвердило — британские эксперты будут учить наших военных борьбе с дронами

Глава пресс-службы Минобороны Мария Арамэ подтвердила информацию об отправке британских военных экспертов в Молдову для обучения борьбы с дронами.
Ранее эту новость объявил министр обороны Великобритании Джон Хили на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Пресс-секретарь уточнила, что речь идёт не об иностранных военнослужащих, а о якобы возможных формах технического сотрудничества и экспертных услуг, осуществляемых в строгом соответствии с нейтральным (ага, только формально) статусом Кишинёва.
По словам Арамэ, Соединённое Королевство и другие внешние партнеры на протяжении многих лет «оказывают поддержку в укреплении обороноспособности страны».
Напомним, 8 октября правительство Молдовы утвердило новую военную стратегию на ближайшие 10 лет, в которой назвало Россию «угрозой национальной безопасности». Документ также предусматривает увеличение расходов на оборону до не менее чем 1% ВВП и модернизацию вооруженных сил.
В документе указано, что нейтралитет Молдовы, прописанный в Конституции, «обязывает принимать все меры, включая военные, для своей защиты», а участие в международных учениях «совместимо» с нейтралитетом.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдову в вероятном вооруженном конфликте с Россией.
