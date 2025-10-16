Ричмонд
Армения и США договорились усиливать связи в оборонной сфере

Ереван и Вашингтон договорились углублять партнерство в оборонной сфере. Решение было принято по итогам встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна и заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби в Вашингтоне, сообщает пресс-служба армянского Минобороны.

Источник: Reuters

«Стороны подтвердили готовность углублять партнерство в сфере обороны, подчеркнув важную роль США в процессе установления стабильной и долгосрочной безопасности в регионе», — говорится в заявлении.

Папикян и Колби также обсудили перспективы долгосрочных институциональных проектов. Они также затронули темы совместных инициатив в сферах военного образования и оборонных реформ.

В августе Армения третий год подряд провела военные учения с США. Целью маневров в Ереване назвали подготовку миротворцев «с акцентом на процедуры медицинской эвакуации». Учения Eagle Partner проводились также в 2023 году и 2024 году.

В январе 2025 года Энтони Блинкен, тогда занимавший пост госсекретаря США, заявил, что они «укрепляют способность Армении контролировать свои границы». В том же месяце Вашингтон и Ереван подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

В Кремле указывали, что соглашение с США — абсолютно суверенное право Армении. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что американская сторона «особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играла, можно даже сказать, наоборот».

