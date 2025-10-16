«Безответственное поведение отдельных лиц в угоду сиюминутного хайпа». Посол отреагировал на ситуацию вокруг пропавшей гражданки Беларуси в Мьянме

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству Владимир Боровиков выступил с заявлением из-за хайпа вокруг пропавшей белоруски в Мьянме. Подробности сообщает БелТА.
Ранее посол сделал заявление о пропавшей белоруске в Мьянме. Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле, розыскные мероприятия продолжаются. Владимир Боровиков отреагировал и на ситуацию вокруг пропавшей белоруски:
— Приходится только сожалеть о безнравственном и безответственном поведении отдельных лиц по распространению в угоду сиюминутного хайпа неправдивой и непроверенной информации, которая еще больше усиливает страдания родственников и близких пропавшей, — заявил посол.
Также по причине резонансного распространения информации про исчезновение гражданки Беларуси в Мьянме, обратил внимание на следующее. В Мьянме действуют мошеннические центры. Они сосредоточены преимущественно на границе с Таиландом. Посол сообщил, что предпринимаемые со стороны властей Мьянмы усилия по борьбе с ними, пока к коренному перелому не привели. Однако ряд данных предприятий удалось ликвидировать.
— Сведениями об участии в противоправной деятельности, равно как и числе работающих в таких центрах граждан Республики Беларусь, посольство не располагает. Вместе с тем единичные случаи фиксируются. Так, в марте 2024 года благополучно возвратилась на родину незаконно удерживаемая в таком центре наша соотечественница, что стало результатом плотного взаимодействия белорусской стороны с властями Мьянмы и Таиланда, — подчеркнул Владимир Боровиков.
По его словам, посольство и Министерство иностранных дел Беларуси неоднократно обращали внимание на указанный факт и призывали белорусов внимательно и скрупулезно изучать поступающие из данного региона предложения о работе.
Ранее МИД заявил о поисках гражданки Беларуси в Мьянме: «Перестала выходить на связь 4 октября».
