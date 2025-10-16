«Безответственное поведение отдельных лиц в угоду сиюминутного хайпа». Посол отреагировал на ситуацию вокруг пропавшей гражданки Беларуси в Мьянме

Также по причине резонансного распространения информации про исчезновение гражданки Беларуси в Мьянме, обратил внимание на следующее. В Мьянме действуют мошеннические центры. Они сосредоточены преимущественно на границе с Таиландом. Посол сообщил, что предпринимаемые со стороны властей Мьянмы усилия по борьбе с ними, пока к коренному перелому не привели. Однако ряд данных предприятий удалось ликвидировать.