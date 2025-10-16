Путин наградил генпрокурора Узбекистана орденом Дружбы

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Таким образом глава РФ отметил большой вклад Юлдашева в укрепление законности, правопорядка, защиту прав граждан на пространстве СНГ, развитие межпрокурорского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также построение стратегического партнерства с Россией.
Этим орденом также награждены секретарь Совбеза республики Юсуф Рахмон и мэр столицы Венесуэлы — Каракаса Кармен Тереса Мелендес Ривас.
Нигматилла Юлдашев возглавляет Генпрокуратуру Узбекистана с 2019 года. В июне 2024-го его переизбрали на эту должность.
Российский орден Дружбы учрежден в 1994 году. Им награждают граждан РФ и иностранцев за вклад в укрепление сотрудничества, взаимопонимания народов.