Путин наградил генпрокурора Узбекистана орденом Дружбы

Таким образом глава РФ отметил большой вклад Юлдашева в укрепление законности, правопорядка, защиту прав граждан на пространстве СНГ, развитие межпрокурорского сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также построение стратегического партнерства с Россией.