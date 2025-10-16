В Петербурге перестали платить добровольцам 1,6 млн рублей за участие в СВО

О проблемах с получением выплаты рассказали несколько военнослужащих, которые подписали в августе контракт о прохождении военной службы в составе добровольческого формирования «БАРС». По их словам, не дождавшись денег, они обратились в районные отделы социальной защиты населения. Там сообщили, что деньги им не положены, поскольку 26 августа 2025 года было принято постановление правительства Петербурга, согласно которому 1,6 млн рублей не перечисляются с 1 августа. «Фактически право на выплату прекращено задним числом», — сказал один из собеседников. По этому поводу военнослужащие направили запросы в приемную губернатора.