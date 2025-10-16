В Петербурге перестали платить добровольцам 1,6 млн рублей за участие в СВО

О проблемах с получением выплаты рассказали несколько военнослужащих, которые подписали в августе контракт о прохождении военной службы в составе добровольческого формирования «БАРС». По их словам, не дождавшись денег, они обратились в районные отделы социальной защиты населения. Там сообщили, что деньги им не положены, поскольку 26 августа 2025 года было принято постановление правительства Петербурга, согласно которому 1,6 млн рублей не перечисляются с 1 августа. «Фактически право на выплату прекращено задним числом», — сказал один из собеседников. По этому поводу военнослужащие направили запросы в приемную губернатора.
В информационно-справочной службе комитета по социальной политике, куда позвонил корреспондент «Фонтанки», подтвердили, что постановление с грифом «для служебного пользования» от 26 августа прекращает предоставление губернаторской помощи, но это касается только добровольцев. Тем, кто заключил обычный контракт, деньги по-прежнему платят. «Фонтанка» направила запрос комитету по социальной политике.
Размер губернаторской выплаты устанавливает постановление правительства Санкт-Петербурга от
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2025 года на поддержку участников СВО и их семей было направлено 16,6 млрд рублей. На прямые выплаты за заключение контракта в городском бюджете было заложено 4 млрд рублей на год.
Проектом корректировки бюджета на 2025 год предусмотрено выделение дополнительных средств на поддержку военнослужащих и их близких до конца года в размере 9,4 млрд рублей. После этого общая сумма поддержки из городского бюджета составила порядка 29 млрд рублей.