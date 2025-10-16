ФСБ: Британия целится в «Турецкий поток»

Спецслужбы Великобритании при участии боевых пловцов и украинских диверсантов готовят атаки на критически важную инфраструктуру России, включая газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Бортников также обвинил спецслужбы Великобритании в прямом участии в боевых действиях против РФ и ударах по российским аэродромам.