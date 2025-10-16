Путин определился с прокурором Калининградской области

Об этом сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Максим Попов, уроженец Омска, занимает пост прокурора Республики Саха (Якутия) с июля 2021 года. 20 октября Совет Федерации проведет необходимые консультации по данной кандидатуре, после чего может состояться официальное назначение.
