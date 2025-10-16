«Попытки таких актов терроризма против критической энергоинфраструктуры продолжаются со стороны киевского режима. Сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать, это не может всё делаться без участия западных спецслужб», — заявил Песков.
Ранее в этот день глава ФБР Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы неоднократно срывали мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса и совершали акции терроризма на территории России. Он также отметил, что британские спецслужбы совместно с Украиной готовятся к диверсиям на газопроводе «Турецкий поток».