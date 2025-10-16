Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков прокомментировал причастность британцев к украинским диверсиям

Акты терроризма продолжаются со стороны Украины и западных спецслужб против критической энергоинфраструктуры России. Об этом 16 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Источник: РИА "Новости"

«Попытки таких актов терроризма против критической энергоинфраструктуры продолжаются со стороны киевского режима. Сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать, это не может всё делаться без участия западных спецслужб», — заявил Песков.

Ранее в этот день глава ФБР Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы неоднократно срывали мирные инициативы по урегулированию украинского кризиса и совершали акции терроризма на территории России. Он также отметил, что британские спецслужбы совместно с Украиной готовятся к диверсиям на газопроводе «Турецкий поток».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше