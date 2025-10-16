Лукашенко разрешил чиновникам пользоваться «шпаргалками»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, которое проходит 16 октября, разрешил чиновникам пользоваться «шпаргалками». Подробности пишет БелТА.
Глава государства во время совещания потребовал от чиновников выработать подробные оцифрованные товарные планы (матрицы) в отношении производства, а также экспорта продукции.
Александр Лукашенко пояснил, что перед каждым из тех, кого определит белорусское правительство, должна лежать «шпаргалка» о том, куда и сколько он завезет комбайнов, тракторов, сливочного масла.
Президент Беларуси обратил внимание, что по итогам 2025 года нужно видеть, а также иметь возможность оценить результат озвученной работы, включая высших должностных лиц.
