Губернатор Пермского края провел личный прием граждан

Жительница деревни Губань Куединского округа Оксана Погадаева обратила внимание на проблемы с доступностью услуг сотовой связи. «Сотовая связь и интернет должны быть доступны и в отдаленных и небольших территориях региона. Это даст возможность не только комфортного общения, но и доступ к вызову скорой помощи, экстренных служб. Не первый год реализуем проект “Устранение цифрового неравенства”. На сегодня сотовая связь доступна в населенных пунктах численностью до 500 человек. Сейчас реализуем проект до 100 человек», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Глава краевого минсвязи Петр Шиловских добавил, что до конца 2025 года в деревне Губань будет запущена в эксплуатацию базовая станция сотовой связи стандарта 2G/4G — это сделают в рамках нацпроекта «Экономика данных».