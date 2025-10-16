Из Свердловской области в воинские части отправились первые призывники

В Свердловской области с 1 октября начался призыв на срочную службу. Первые новобранцы уже отправились в воинские части. Перед отправкой для призывников состоялся торжественный митинг, где прозвучали напутственные слова и пожелания достойно нести службу. Об этом сообщили «Вести Урал».