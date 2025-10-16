Ричмонд
Из Свердловской области в воинские части отправились первые призывники

Первые новобранцы из Свердловской области отправились на срочную службу.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с 1 октября начался призыв на срочную службу. Первые новобранцы уже отправились в воинские части. Перед отправкой для призывников состоялся торжественный митинг, где прозвучали напутственные слова и пожелания достойно нести службу. Об этом сообщили «Вести Урал».

— Для людей, кто непосредственно закончили ВУЗы, для них есть специальный вариант, чтобы они ушли в подразделения, где формируются научно-технические роты, — поделился помощник начальника сборного пункта по воспитательной работе Александр Разгоняев.

Перед отправкой призывники проходят медицинский осмотр и профессиональный отбор. После каждый получает военную форму, зимнюю обувь, средства гигиены и банковскую карту — на нее новобранцам будет приходить денежное довольствие.

Напомним, что на военную службу в 2025 году призовут три тысячи свердловчан. В этом году помимо привычных бумажных повесток призывники получают электронные уведомления о явке на «Госуслугах». Призывная кампания продлится до 31 декабря.