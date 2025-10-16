Глава Минздрава Башкирии о нехватке врачей

О проблеме нехватки врачей, кажется, не пишет только ленивый. В пабликах органов власти граждане жалуются, что неделями не могут попасть на приём, сетуют на отсутствие в поликлинике того или иного специалиста и недоумевают: куда девается огромная армия выпускников-медиков? Действительно ли госмедицина испытывает серьёзные проблемы с кадрами и что делается для её решения? Об этом мы беседуем с министром здравоохранения Башкирии Айратом Рахматуллиным.
Выявить болевые точки
Светлана Истомина, ufa.aif.ru: Айрат Разифович, не так давно правительством республики было озвучено, что к 2030 году планируется полностью покончить с дефицитом медицинских кадров. Значит, проблема реальна?
Айрат Рахматуллин: В нашей сфере нет понятия «дефицит». Целевые показатели по обеспеченности и укомплектованности медорганизаций у нас выполняются. Существует потребность, но это несколько иное. Актуальная потребность во врачах составляет 1649 человек. Откуда она берётся? Сегодня специалист есть, но завтра он может заболеть, уехать. А если он один на район? Инструменты для решения этих вопросов есть: ротация, выезд, телемедицина и прочее. На еженедельной оперативке заместитель мне докладывает, где возникла потребность и за счёт чего мы её закрыли.
Обращения и жалобы есть и будут, это нормально. Каждое разбираем: например, «невозможно записаться к врачу». Продолжаем объяснять, что к некоторым специалистам запись только через терапевта. Или пишут: «заболел сустав, я прочитал, что это лечит ревматолог, запишите меня к нему». А ведь может его консультация и не потребуется. Сначала нужно сделать обследования, оценить, какая помощь нужна. Этим займется терапевт, а после при необходимости направит к профильному врачу.
Наша задача — сортировать обращения и выявить точечные болевые точки и системные проблемы, над которыми нужно работать комплексно. Так, в Сибае недавно были проблемы с записью к терапевту и педиатру, но главврач сумел найти специалистов — в частности, привлёк студентов БГМУ и медколледжа.
— Ещё одно обывательское мнение: «Хорошие врачи уходят в частные клиники»…
— Уходят, но это совсем не критично. Каждый врач сам выбирает, где ему работать. Если ты выпускник, без опыта, кто тебя возьмёт в частную клинику? А что с тобой будет завтра? Если речь о высококлассном специалисте, задача главврача — создать ему условия, удержать. Но таковые, как правило, сами выбирают госучреждения, где передовое оснащение, социальная поддержка, стажировка, конкурентоспособная зарплата, хорошая корпоративная атмосфера. Всё это важно. Да и вообще… У нас иные поликлиники в районах оснащены так, что позавидуют многие частные кабинеты.
«Закрыли ворота»
— Трудно не заметить, что в БГМУ всё больше иностранных студентов, которые впоследствии уедут работать на родину. Их учёбу, видимо, неплохо оплачивают, но не снижает ли это шансы на поступление для наших ребят?
— Ежегодно цифры целевого приёма в БГМУ только увеличиваются. Что касается иностранных граждан, часть из них обучается за свой счёт. Мы также предлагаем им вакансии, и многие остаются работать у нас.
— В этом году в Акъяре открыт филиал Сибайского медколледжа. Он ориентирован на потребности юго-востока?
— Да. Раньше абитуриент из села поступал в ближайший медколледж — в Пермь, Оренбург, Татарстан. С 1-го курса на него смотрели уже как на своего работника и после окончания учёбы он, как правило, не возвращался в Башкортостан. Открытием филиалов по периметру границ республики — в Акъяре, Кумертау, Месягутово, Нефтекамске, Октябрьском — мы закрыли «ворота», через которые «утекали» медкадры. Студенты проходят практику в своих больницах на местах. Они знакомятся с профессией и параллельно с коллективом. Поэтому учёба плавно перетекает в рабочий процесс и мыслей, чтобы уехать куда-то, уже не возникает.
— А кто преподает во вновь открытых филиалах?
— Привлечены преподаватели головных колледжей и специалисты местных больниц — хорошие практики, обладающие нужными компетенциями и навыками. Наш главный принцип — качество преподавания в филиалах не должно уступать базовому.
Селу — приоритет и привилегии.
— Почти еженедельно в Башкирии открываются ФАПы. А как обстоит с их наполнением, в частности, персоналом?
— Сельская медицина у нас в приоритете. Несколько лет назад ФАПы массово закрывались по причине несоответствия условиям, сегодня идёт обратный процесс, и наша задача — наполнить их всеми опциями, чтобы максимально решать проблемы пациентов: анализы, ЭКГ, запись на исследования. 98% ФАПов подключены к интернету с возможностью телемедицинских консультаций. Кадры для ФАПов есть, радует, что молодёжь приезжает семейными парами. Немало опытных фельдшеров. Порой удивляемся: фельдшеру за 50, а она, например, просит установить аппарат передачи данных с искусственным интеллектом!
— В сентябре завершилась традиционная акция «поезд здоровья». Не является ли её высокая востребованность косвенным признаком, что сельчане не всегда могут получить помощь узких специалистов на местах?
— Главная задача «поездов здоровья» — раннее выявление заболеваний, сохранение жизней, а уж какими инструментами… Ведь у нас какая ментальность? Пока гром не грянет — мужик не перекрестится, пока бегаешь — врач не особо нужен. Но когда наступает критическая ситуация, начинаются жалобы. Поэтому, когда в деревню приезжает эшелон из 5−7 машин с бригадой врачей, фельдшер настоятельно рекомендует сельчанам пройти обследование. Маршруты выбираем не случайно: мониторим, где хромают демографические показатели, где выросла заболеваемость… Если выясняется, что есть проблемы с узкими специалистами, включаем их в состав врачебных бригад.
— Насколько эффективны в этом плане программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»?
— В 2024 году в рамках реализации программ поддержки медицинских работников выплаты по 1,5 млн рублей получили 85 врачей, по 1 млн рублей — 37 специалистов среднего медперсонала. Также по 750 и 500 тыс. рублей получили соответственно 50 и 25 средних медицинских работников. За три последних года Башкирия демонстрирует устойчивое превышение плановых показателей, за что нам предоставляется дополнительное финансирование. Эти средства позволяют расширить численность выплат и способствуют стимулированию медицинских специалистов к работе в сельской местности.
В 2025 году планируется выплатить 61 врачу по 1,5 млн, 20 — по 1 млн руб.; 36 работникам среднего медперсонала — по 750 тыс., 12 — по 500 тыс. руб. По региональной программе «Врачи для малых медицинских организаций» выплаты по 1 млн ежегодно получают 48 врачей.
— А есть статистика — кого больше среди переехавших на село: молодых специалистов или опытных врачей?
— На сегодня конкретная статистическая информация отсутствует, но можно констатировать, что условия работы на селе становятся более привлекательными для медицинских специалистов. С начала прошлого года в сельских районах с населением до 50 тыс. человек врачи получают ежемесячную надбавку в размере 50 тыс. рублей, а медсёстры и фельдшеры — по 30 тыс. рублей. В населённых пунктах до 100 тыс. человек выплаты составляют 29 и 13 тыс. рублей. В результате наблюдаем тенденцию притока медицинских работников в сельские районы.
Помощь «ускорили»
— Года три назад скорую помощь сотрясали скандалы, в Ишимбае дошло до «итальянской забастовки». Удалось сбить остроту проблемы?
— Ситуация стабильная. В прошлом году достигнут целевой показатель по обеспеченности службы кадрами: на 1 января 2025 года в государственной системе скорой медпомощи работало 2674 сотрудника (при плане 2642). Это серьёзная победа. Бросили на её достижение и финансы, и интеллектуальные ресурсы. В медицинских колледжах увеличен выпуск по специальности «скорая и неотложная помощь»: в 2024 году — 1918 человек, в 2025-м — 2322, план на 2026 год — 3018. Выпускники специальности «Лечебное дело» проходят программу переподготовки «Скорая и неотложная помощь», а после завершения учёбы получают два диплома. Из них около 70% трудоустроены по своему профилю. Чтобы привлечь кадры, мы выезжали в медколледжи соседних регионов, закупили спецодежду, новый транспорт, построили новую подстанцию в Иглино, прорабатываем проект модульной подстанции в Затоне.
— Недавно СМИ облетело фото: очередь в бокс детской поликлиники растянулась аж на крыльцо. Нынче подъём заболеваемости ОРИ наступил раньше обычного. Готовы медики к валу пациентов?
— Разумеется. Инструменты для этого есть, ковид научил многому. В первую очередь усилили первичное звено: в часы пик, которые бывают обычно после выходных, привлекаем службы, которые плотно не задействованы в оказании медпомощи.
— Как-то слишком всё гладко и хорошо… Согласятся ли с этим читатели?
— Вовсе не всё гладко… Как в любой большой системе (а в медицине Башкирии задействованы 70 тысяч человек), есть и проблемы, и жалобы, и недовольство. Но что могу точно сказать: все вопросы стараемся решать оперативно и компетентно. Все передовые, эффективные инструменты для решения кадровых и иных проблем мы привлекаем, адаптируем и применяем.
И, думаю, не случайно, когда выбирали регион для изучения передового опыта системы менеджмента качества, Минздрав России остановился именно на Башкирии. Причём сначала дали квоту на 5 делегаций, но по просьбам других регионов увеличили её до 16. И здесь трудно заподозрить кого-то в предвзятости — в этой сфере не работают иные критерии, кроме объективности.