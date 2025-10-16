Глава Минздрава Башкирии о нехватке врачей

— Уходят, но это совсем не критично. Каждый врач сам выбирает, где ему работать. Если ты выпускник, без опыта, кто тебя возьмёт в частную клинику? А что с тобой будет завтра? Если речь о высококлассном специалисте, задача главврача — создать ему условия, удержать. Но таковые, как правило, сами выбирают госучреждения, где передовое оснащение, социальная поддержка, стажировка, конкурентоспособная зарплата, хорошая корпоративная атмосфера. Всё это важно. Да и вообще… У нас иные поликлиники в районах оснащены так, что позавидуют многие частные кабинеты.