Полковник Ходаренок: российской армии стоит ожидать внезапных контрударов ВСУ

Как ранее писала «Газета.Ru», важнейшие условия проведения успешной наступательной операции/контрудара — скрытность подготовки (а в Киеве, например, информация о контрударе образца лета 2023 года звучала из каждого утюга); внезапность нанесения (никакой внезапности тем летом не было); надежное огневое поражение противника (и это не было проведено в полном объеме); а также осуществление мер по защите выдвигающихся и развертывающихся войск от ударов авиации противника (как раз эти удары по ВСУ сейчас осуществляются с завидной регулярностью). А самое главное условие — захват превосходства в воздухе хотя бы на время и хотя бы в полосе нанесения контрудара. Также желательно иметь общее огневое превосходство над противником.