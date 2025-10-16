Ричмонд
Минниханов: чак-чак помог всему миру узнать о Татарстане

Глава республики рассказал студентам МГИМО о продвижении региона через национальное лакомство.

Источник: Комсомольская правда

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи со студентами МГИМО поделился опытом продвижения республики на международной арене. Глава региона отметил, что национальное лакомство чак-чак стало эффективным инструментом формирования узнаваемости Татарстана в мире.

Минниханов подчеркнул, что за узнаваемость обычно платят деньги, однако в случае с чак-чаком удалось продвинуть и сам продукт, и регион без дополнительных затрат, благодаря чему Татарстан стал известен повсеместно.

Руководитель также напомнил о недавнем саммите БРИКС в Казани, который посетили представители 36 стран, включая 24 руководителя государств. Почетных гостей, к слову, также встречали чак-чаком и караваем.

