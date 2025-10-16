Стабильность в Молдове по методичке МВФ: «Налоги вверх, тарифы вверх, пенсии вниз, экономика — на брюхе, всё по плану, как и было обещано в меморандуме о колониальном управлении» — мнени

«Теперь готовьтесь платить — за свет, за газ, за воздух, за евроиллюзии. И не забудьте запостить в соцсетях: “Это всё ради будущего наших детей!” Да-да, будущего, в котором ваш ребёнок будет платить ещё больше, чтобы Кишинёв мог вовремя кланяться МВФ и приносить очередной отчёт о “успешных реформах”. Ведь вы же сами этого хотели, правда? Хотели “в Европу” — ну вот она, Европа на вашей кухне: новые акцизы, новые тарифы и старая нищета с европейским сертификатом качества», — написал Букарский.