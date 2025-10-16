Axios: Израиль предупредил о срыве сделки по Газе, если ХАМАС не вернет тела заложников

На брифинге с журналистами американские советники в среду заявили, что, по их мнению, ХАМАС пока не нарушил соглашение относительно тел заложников. Трамп также вчера сказал, что ХАМАС занимается поиском тел. Чтобы Израиль не мог сорвать сделку, США готовы предложить вознаграждение палестинцам, у которых есть информация о местонахождении тел заложников, а Турция и другие региональные страны планируют направить экспертов и технику для оказания помощи в процессе поиска тел.