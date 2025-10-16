Ричмонд
Axios: Израиль предупредил о срыве сделки по Газе, если ХАМАС не вернет тела заложников

Израиль в среду заявил администрации Дональда Трампа, что ХАМАС делает недостаточно для возвращения тел погибших израильских заложников и что Израилю «будет крайне трудно» перейти к следующему этапу его мирного плана. Об этом сообщает американский портал Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как напоминает издание, ХАМАС по условиям соглашения должен приложить «максимальные усилия» для возвращения останков 28 погибших израильских заложников, среди которых двое американских граждан. Но Израиль утверждает, что ХАМАС не соблюдает эти условия.

К вечеру среды палестинская группировка, по данным Axios, вернула останки девяти из 28 тел. ХАМАС предупредил, что для извлечения оставшихся тел из-под завалов зданий, разрушенных в Газе в результате израильских ударов, потребуются «усилия и специальное оборудование».

Хотя израильские чиновники признают, что найти останки других жертв будет трудно, он утверждают со ссылкой на разведданные, что от 15 до 20 тел могут быть возвращены.

Тель-Авив уже предупредил Белый дом, что переход к следующему этапу мирного плана Трампа затянется «без прогресса в вопросе возвращения останков погибших заложников», говорится в статье.

Более того, израильские и американские официальные лица опасаются, что ультраправые министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир будут использовать вопрос возвращения тел, чтобы сорвать соглашение о прекращении огня, против которого они выступают, и подтолкнуть премьер-министра Биньямина Нетаньяху к возобновлению боевых действий.

В четверг Нетаньяху заявил, что Израиль «не окончил борьбу и полон решимости достичь ликвидации ХАМАС».

А министр обороны Израиля Исраэль Кац, согласно израильской газете The Times of Israel, поручил военным подготовить всеобъемлющий план по «разгрому ХАМАС» в Газе в случае возобновления войны.

На брифинге с журналистами американские советники в среду заявили, что, по их мнению, ХАМАС пока не нарушил соглашение относительно тел заложников. Трамп также вчера сказал, что ХАМАС занимается поиском тел. Чтобы Израиль не мог сорвать сделку, США готовы предложить вознаграждение палестинцам, у которых есть информация о местонахождении тел заложников, а Турция и другие региональные страны планируют направить экспертов и технику для оказания помощи в процессе поиска тел.

ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше