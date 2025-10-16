Ричмонд
Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размеры кабинетов чиновников

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил правила обеспечения должностных лиц городской администрации и городских предприятий муниципальными помещениями для работы. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Документ определяет предельные площади помещений, в которых работают чиновники и муниципальные служащие. Первому и остальным заместителям мэра, а также главам районов города и руководителю аппарата мэрии полагаются кабинеты площадью до 50 кв. м. Главам отраслевых органов администрации, начальникам территориальных отделов, руководителям муниципальных учреждений и предприятий — до 30 кв. м.

Кабинеты их заместителей не могут превышать площадь 15 кв. м. Остальным работникам положены помещения до 6 кв. м.

Площади кабинетов определяются исходя из конструктивных особенностей зданий, отмечается в постановлении.