Мэрия Нижнего Новгорода утвердила размеры кабинетов чиновников

Документ определяет предельные площади помещений, в которых работают чиновники и муниципальные служащие. Первому и остальным заместителям мэра, а также главам районов города и руководителю аппарата мэрии полагаются кабинеты площадью до 50 кв. м. Главам отраслевых органов администрации, начальникам территориальных отделов, руководителям муниципальных учреждений и предприятий — до 30 кв. м.