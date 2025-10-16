Дмитрий Торнер будущему премьер-министру: Необходимо предпринять три важных шага

Дмитрий Торнер, председатель партии «NOI — Noua Opţiune Istorică», считает, что будущий премьер-министр, которым с высокой долей вероятности станет предприниматель Александр Мунтяну, должен предпринять три важных шага сразу после инаугурации нового Правительства.
«Первым шагом нового премьер-министра должно стать проведение комплексного аудита, охватывающего наиболее важные сферы, особенно публичные финансы, ситуацию в базовых секторах национальной экономики и реальную ситуацию с государственной собственностью. Без этого аудита новый премьер-министр не будет иметь чёткого представления о полученном им “наследстве” и не будет иметь ясности относительно действий, которые необходимо предпринять. Кстати, такой аудит также позволит гораздо точнее определить будущие приоритеты.
Второе действие, которое должен предпринять новый премьер-министр, — это немедленно начать работу над Программой стабилизации и экономического восстановления Республики Молдова. В ходе предвыборной парламентской кампании политическая партия «NOI — Noua Opţiune Istorică» предложила идею такой Программы и отмечала, что начать необходимо со стабилизации и оптимизации государственных финансов: оптимизировать административные расходы центральных и местных органов власти, в том числе за счёт сокращения капитальных затрат на закупку товаров и услуг; внедрить новую систему классификации и градации государственных должностей, которая ляжет в основу новой системы оплаты труда государственных служащих; пересмотреть действующие нормативы оплаты труда руководителей государственных предприятий и предприятий с преобладающим государственным капиталом; пересмотреть методологию разработки и исполнения государственного бюджета и т. д. Наряду с этими действиями необходимо также усовершенствовать систему таможенного и налогового администрирования, а также возобновить приватизацию государственных активов посредством прозрачных аукционов. Все эти действия, как и многие другие из того же арсенала, позволят стабилизировать ситуацию и заложат прочную основу для последующего восстановления экономики.
Третье действие, которое должен предпринять новый премьер-министр, — это начать широкий процесс переговоров с партнёрами по развитию с целью реструктуризации внешнего долга, составляющего более двух третей государственного долга. Сегодня государственный долг составляет около 130 миллиардов леев и продолжит расти в этом году и в последующие годы. Это признают в том числе и в правительстве. Таким образом, совершенно очевидно, что без реструктуризации внешнего долга Республика Молдова не сможет справиться с огромным давлением, оказанным им", — заявил Дмитрий Торнер.
Политический деятель считает, что несмотря на то, что новому премьер-министру предстоит столкнуться со многими другими вызовами, прежде всего необходимо предпринять три вышеупомянутых действия.
