Дмитрий Торнер будущему премьер-министру: Необходимо предпринять три важных шага

Второе действие, которое должен предпринять новый премьер-министр, — это немедленно начать работу над Программой стабилизации и экономического восстановления Республики Молдова. В ходе предвыборной парламентской кампании политическая партия «NOI — Noua Opţiune Istorică» предложила идею такой Программы и отмечала, что начать необходимо со стабилизации и оптимизации государственных финансов: оптимизировать административные расходы центральных и местных органов власти, в том числе за счёт сокращения капитальных затрат на закупку товаров и услуг; внедрить новую систему классификации и градации государственных должностей, которая ляжет в основу новой системы оплаты труда государственных служащих; пересмотреть действующие нормативы оплаты труда руководителей государственных предприятий и предприятий с преобладающим государственным капиталом; пересмотреть методологию разработки и исполнения государственного бюджета и т. д. Наряду с этими действиями необходимо также усовершенствовать систему таможенного и налогового администрирования, а также возобновить приватизацию государственных активов посредством прозрачных аукционов. Все эти действия, как и многие другие из того же арсенала, позволят стабилизировать ситуацию и заложат прочную основу для последующего восстановления экономики.