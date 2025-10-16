«Как у Путина»: на Западе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию

«Трамп хочет иметь ледоколов столько же, сколько у Путина. В то же время он стремится показать, что США и Финляндия — союзники и что у них хорошие отношения», — объяснила изданию историк технологий Саара Матала из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге.
Как отмечает издание, стремление Вашингтона сравняться с Москвой по количеству ледоколов является лишь внешним проявлением глубоких исторических процессов, где судостроение тесно переплетается с большой политикой.
Отмечается, что Финляндия пыталась продать ледоколы США еще во времена Холодной войны, но сделка тогда не состоялась. К ней вернулись по возвращении Трампа на пост американского президента.
Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом 9 октября сообщил, что Вашингтон приобретет ледоколы у Хельсинки. Американский президент добавил, что всего в рамках сделки будет построено 11 ледоколов. Стубб, в свою очередь, заявил, что США получат первый ледокол от Финляндии в 2028 году.
Владимир Путин ранее отмечал, что ни у одной страны в мире нет такого атомного ледокольного флота, как у России.