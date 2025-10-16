Ричмонд
«Как у Путина»: на Западе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет, чтобы в распоряжении США было столько же ледоколов, сколько и у России, стремясь купить корабли у Финляндии, пишет финская Yle.

Источник: Reuters

«Трамп хочет иметь ледоколов столько же, сколько у Путина. В то же время он стремится показать, что США и Финляндия — союзники и что у них хорошие отношения», — объяснила изданию историк технологий Саара Матала из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге.

Как отмечает издание, стремление Вашингтона сравняться с Москвой по количеству ледоколов является лишь внешним проявлением глубоких исторических процессов, где судостроение тесно переплетается с большой политикой.

Отмечается, что Финляндия пыталась продать ледоколы США еще во времена Холодной войны, но сделка тогда не состоялась. К ней вернулись по возвращении Трампа на пост американского президента.

Дональд Трамп на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом 9 октября сообщил, что Вашингтон приобретет ледоколы у Хельсинки. Американский президент добавил, что всего в рамках сделки будет построено 11 ледоколов. Стубб, в свою очередь, заявил, что США получат первый ледокол от Финляндии в 2028 году.

Владимир Путин ранее отмечал, что ни у одной страны в мире нет такого атомного ледокольного флота, как у России.

