«Как у Путина»: на Западе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию

«Трамп хочет иметь ледоколов столько же, сколько у Путина. В то же время он стремится показать, что США и Финляндия — союзники и что у них хорошие отношения», — объяснила изданию историк технологий Саара Матала из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге.