Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕК представила четыре проекта ПВО Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия представила дорожную карту милитаризации Европы, основной частью которой стали четыре стратегических проекта по созданию различных аспектов системы ПВО Евросоюза, формирование которой должно быть завершено совместно с НАТО к концу 2027 года. Об этом говорится в заявлении ЕК.

Источник: Reuters

«Еврокомиссия представила дорожную карту по повышению боевой готовности Евросоюза», — говорится в заявлении. ЕК определила четыре ключевых проекта: «Инициатива по защите от дронов» (DDI), «Часовой восточного фланга», «Европейский воздушный щит» и «Европейский космический щит».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше