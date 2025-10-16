ЕК представила четыре проекта ПВО Евросоюза

«Еврокомиссия представила дорожную карту по повышению боевой готовности Евросоюза», — говорится в заявлении. ЕК определила четыре ключевых проекта: «Инициатива по защите от дронов» (DDI), «Часовой восточного фланга», «Европейский воздушный щит» и «Европейский космический щит».
