Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: встреча в Москве Путина и аш-Шараа продемонстрировала их способность договариваться

В среду в Москве состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с новым главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. У обеих сторон есть причины забыть прошлое и начать договариваться, считает американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После нескольких месяцев закулисных контактов Россия в сентябре направила в Дамаск делегацию высокого уровня во главе с вице-премьером Александром Новаком для «переосмысления» отношений между двумя странами, говорится в статье. Хотя ни о каких сделках не сообщалось, видимо, переговоры оказались успешными, если в среду в Москве состоялась историческая встреча двух «бывших врагов».

Россия, по мнению NYT, хочет сохранить военные базы в Сирии: одну крупную — в Хмеймиме, а другую поменьше — в Эль-Камышлы на северо-востоке страны. Также она заинтересована в дальнейшем использовании сирийского порта Тартус на побережье Средиземного моря.

Эти объекты, согласно статье, обеспечивают российским кораблям и самолетам, следующим в Африку и из Африки, единственные пункты остановки в восточном Средиземноморье.

Сейчас Россия может использовать в Тартусе только один причал. Однако она, как пишет NYT, продолжает торговать с Сирией: на причале, например, складированы рулоны российской стали. Некоторые аналитики утверждают, что Россия также поставляет Сирии нефть и зерно практически по бросовым ценам.

Что касается аш-Шараа, то его первый визит в Россию доказывает, что у него преобладает прагматизм над идеологией, говорится в статье.

«У аш-Шараа, который пытается выжить… нет причин наживать себе дополнительных врагов», — считает Асли Айдинтасбас, старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне.

NYT напоминает, что Сирия находится в окружении «недружелюбных» соседей и более крупных держав и сталкивается с многочисленными проблемами в сфере безопасности и экономики. Аш-Шараа, по мнению издания, заинтересован в том, чтобы снять международные санкции в отношении Сирии, решить вопрос с ужасающей нищетой в стране, предотвратить внешнее вмешательство во время консолидации власти и обеспечить безопасность границ Сирии. Это заставляет его идти на компромиссы.

Сирия, как поясняет издание, нуждается в поддержке России в Совете Безопасности ООН по ряду важных вопросов.

Во-первых, аш-Шараа хотел бы, чтобы его и нынешнего министра внутренних дел исключили их санкционного списка ООН, говорят эксперты. Во-вторых, он заинтересован в соблюдении Соглашения о разъединении от 1974 года, по условиям которого была создана буферная зона вдоль Голанских высот. Израиль нарушил это соглашение, начав с декабря 2025 года оккупировать сирийскую территорию. Кроме того, Израиль, который с подозрением относится к новым властям Сирии, в этом году неоднократно бомбил сирийские военные объекты, опасаясь, что оружие может попасть в руки враждебных ему сторон.

При режиме Башара Асада российские войска, как пишет NYT, участвовали в патрулировании южной границы Сирии вдоль Голанских высот.

Дипломаты не исключают, что Россия вновь возьмет на себя эти обязанности, чтобы снизить напряженность между Израилем и новым сирийским правительством.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, близкий союзник аш-Шараа, руководствуясь собственным опытом, возможно, посоветовал ему сбалансировать риски: недовольство Запада от сближения Сирии с Россией и возможные выгоды для безопасности и экономики страны. «Эта методичка Эрдогана по балансированию между великими державами открывает возможности для маленькой страны», — считает Айдинтасбас.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше