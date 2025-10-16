NYT: встреча в Москве Путина и аш-Шараа продемонстрировала их способность договариваться

После нескольких месяцев закулисных контактов Россия в сентябре направила в Дамаск делегацию высокого уровня во главе с вице-премьером Александром Новаком для «переосмысления» отношений между двумя странами, говорится в статье. Хотя ни о каких сделках не сообщалось, видимо, переговоры оказались успешными, если в среду в Москве состоялась историческая встреча двух «бывших врагов».
Россия, по мнению NYT, хочет сохранить военные базы в Сирии: одну крупную — в Хмеймиме, а другую поменьше — в Эль-Камышлы на северо-востоке страны. Также она заинтересована в дальнейшем использовании сирийского порта Тартус на побережье Средиземного моря.
Сейчас Россия может использовать в Тартусе только один причал. Однако она, как пишет NYT, продолжает торговать с Сирией: на причале, например, складированы рулоны российской стали. Некоторые аналитики утверждают, что Россия также поставляет Сирии нефть и зерно практически по бросовым ценам.
«У аш-Шараа, который пытается выжить… нет причин наживать себе дополнительных врагов», — считает Асли Айдинтасбас, старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне.
NYT напоминает, что Сирия находится в окружении «недружелюбных» соседей и более крупных держав и сталкивается с многочисленными проблемами в сфере безопасности и экономики. Аш-Шараа, по мнению издания, заинтересован в том, чтобы снять международные санкции в отношении Сирии, решить вопрос с ужасающей нищетой в стране, предотвратить внешнее вмешательство во время консолидации власти и обеспечить безопасность границ Сирии. Это заставляет его идти на компромиссы.
Во-первых, аш-Шараа хотел бы, чтобы его и нынешнего министра внутренних дел исключили их санкционного списка ООН, говорят эксперты. Во-вторых, он заинтересован в соблюдении Соглашения о разъединении от 1974 года, по условиям которого была создана буферная зона вдоль Голанских высот. Израиль нарушил это соглашение, начав с декабря 2025 года оккупировать сирийскую территорию. Кроме того, Израиль, который с подозрением относится к новым властям Сирии, в этом году неоднократно бомбил сирийские военные объекты, опасаясь, что оружие может попасть в руки враждебных ему сторон.
При режиме Башара Асада российские войска, как пишет NYT, участвовали в патрулировании южной границы Сирии вдоль Голанских высот.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, близкий союзник аш-Шараа, руководствуясь собственным опытом, возможно, посоветовал ему сбалансировать риски: недовольство Запада от сближения Сирии с Россией и возможные выгоды для безопасности и экономики страны. «Эта методичка Эрдогана по балансированию между великими державами открывает возможности для маленькой страны», — считает Айдинтасбас.