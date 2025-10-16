NYT: встреча в Москве Путина и аш-Шараа продемонстрировала их способность договариваться

Во-первых, аш-Шараа хотел бы, чтобы его и нынешнего министра внутренних дел исключили их санкционного списка ООН, говорят эксперты. Во-вторых, он заинтересован в соблюдении Соглашения о разъединении от 1974 года, по условиям которого была создана буферная зона вдоль Голанских высот. Израиль нарушил это соглашение, начав с декабря 2025 года оккупировать сирийскую территорию. Кроме того, Израиль, который с подозрением относится к новым властям Сирии, в этом году неоднократно бомбил сирийские военные объекты, опасаясь, что оружие может попасть в руки враждебных ему сторон.