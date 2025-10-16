Власть собирается заняться Митрополией Молдовы: Готовятся санкции за участие Церкви в политике, но они не коснутся Митрополии Бессарабии

Провластный эксперт Андрей Курэрару заявил, что готовятся ряд предложений, предусматривающий санкции за участие Церкви в политике.
— Мы подготовим набор предложений, чтобы включить в Кодекс о правонарушениях пункт, предусматривающий ответственность за участие Церкви в политике. Кроме того, будет предложена дополнительная санкция — лишение права заниматься такой деятельностью, — отметил Курэрару.
Скорее всего, это будет закон с изюминкой, направленный против Митрополии Молдовы.
А вот Митрополию Бессарабии это, похоже, не коснётся. Там можно всё: агитировать, поддерживать партии, писать посты в соцсетях — и никто не скажет ни слова.
Классика двойных стандартов: формально — «разделение церкви и государства», а на практике — «кто свои, тому можно».
