Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg

«Две первые партии были доставлены, еще две следующие готовятся», — говорится в материале.
Ситуация с поставками американского оружия Украине
В начале июля издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь. Седьмого июля он пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства.
В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, к программе присоединились около 20 стран. Генсек НАТО Марк Рютте накануне заявил, что Германия, Канада, Нидерланды, Швеция, Дания и Норвегия предоставили первые два миллиарда. Глава Пентагона Пит Хегсет призвал страны нарастить закупки. По его словам, все страны должны превратить цели в оружие, обязательства — в возможности, а обещания — в силу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.