Украина получила первые партии оружия в рамках PURL, пишет Bloomberg

В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, к программе присоединились около 20 стран. Генсек НАТО Марк Рютте накануне заявил, что Германия, Канада, Нидерланды, Швеция, Дания и Норвегия предоставили первые два миллиарда. Глава Пентагона Пит Хегсет призвал страны нарастить закупки. По его словам, все страны должны превратить цели в оружие, обязательства — в возможности, а обещания — в силу.