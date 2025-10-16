МИД Индии не подтвердил разговор Моди и Трампа о закупках нефти из России

Сегодня руководители четырех крупных индийских НПЗ заявили Bloomberg, что слова Трампа о полном прекращении закупок нефти у РФ стали для них неожиданностью. По их словам, Индия готова сократить покупки российской нефти, но не отказаться от них полностью. О планах индийских компаний закупать меньше нефти из России сообщили также источники агентства Reuters. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия наверняка продолжит покупать у РФ сырье, несмотря на призывы Соединенных Штатов.