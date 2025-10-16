Ричмонд
МИД Индии не подтвердил разговор Моди и Трампа о закупках нефти из России

МИД Индии не подтвердил, что премьер-министр страны Нарендра Моди созванивался с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент утверждал, что разговаривал с Моди. Индийский премьер якобы заверил его, что страна прекратит закупать нефть у России.

Источник: Reuters

«Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами», — сказал официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня руководители четырех крупных индийских НПЗ заявили Bloomberg, что слова Трампа о полном прекращении закупок нефти у РФ стали для них неожиданностью. По их словам, Индия готова сократить покупки российской нефти, но не отказаться от них полностью. О планах индийских компаний закупать меньше нефти из России сообщили также источники агентства Reuters. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Индия наверняка продолжит покупать у РФ сырье, несмотря на призывы Соединенных Штатов.

