Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил новый спорткомплекс «Русич» в станице Староминской, построенный в 2024 году по программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Глава региона пообщался с тренерами и отметил успехи края в развитии самбо.
«Хорошо, что у ребят теперь есть возможность заниматься единоборствами. Самбо — это наш национальный вид спорта, развиваем его на региональном уровне, центры единоборств развиваем во всех муниципалитетах», — сказал Вениамин Кондратьев.
Спорткомплекс «Русич» площадью более 2,8 тысячи кв. метров состоит из зла с тремя борцовскими коврами, раздевалками, душевыми, тренерскими и другими необходимыми условия для занятий рукопашным боем и самбо. С воспитанниками занимаются три тренера.
Но рядом с новым центром единоборств находится недостроенный бассейн. Губернатор раскритиковал муниципальные власти за слабое сопровождение проекта. Достроить бассейн планировалось еще в конце 2024 года. Но работы не завершат и в 2025 году. Контракт со строительной компанией, выполнившей работы на 42%, находится в процессе расторжения. Сами работы остановились.
Вениамин Кондратьев поручил как можно быстрее определить нового подрядчика и завершить строительство бассейна в течение двух лет.
«Давайте быстро и четко решим этот вопрос — иначе жители Староминского района не поймут. Нужно найти ответственного подрядчика, взять объект на контроль и достроить за два года. Тогда у нас получится полноценное спортивное ядро — дети будут после школы бежать на тренировки, на плавание, а не смотреть на унылую арматуру», — сказал Вениамин Кондратьев.