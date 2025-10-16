Ричмонд
TWZ: три американских бомбардировщика B-52H пролетели вблизи побережья Венесуэлы

В среду три бомбардировщика B-52H ВВС США пролетели в международном воздушном пространстве у берегов Венесуэлы. Это крупная демонстрация силы, которая проводится на фоне масштабного наращивания военной мощи США в Карибском бассейне, пишет интернет-портал The War Zone.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что администрация Дональда Трампа оказывает явное давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а возможность прямых военных действий, выходящих за рамки смертоносных ударов по перехвату лодок наркоторговцев, неуклонно растет.

Три самолета B-52 с позывными BUNNY01, BUNNY02 и BUNNY03 утром в среду вылетели с американской авиабазы Барксдейл в Луизиане и направились на юг. Впоследствии бомбардировщики повернули на восток, к участку международного воздушного пространства в пределах того, что Венесуэла называет районом полетной информации Майкетия. Кроме того, в этом районе в последние недели отрабатывали маневры американские истребители F-35, которые дислоцируются на авиабазе в Пуэрто-Рико, а также заправщики американских ВВС и другие самолеты.

Издание отмечает, что самолеты B-52, а также бомбардировщики B-1 и другие боевые самолеты ВВС США на протяжении десятилетий регулярно принимают участие в операциях по борьбе с наркотиками в небе над Карибским бассейном.

Однако TWZ считает, что открытые полеты B-52 в такой близости от Каракаса явно направлены на то, чтобы послать сигнал Мадуро и его режиму.

Бомбардировщики В-52 способны запускать волны крылатых ракет дальнего действия и могут нести множество других обычных боеприпасов, которые можно применить против целей на суше и на море.

Как предполагает издание, США с большой долей вероятности будут использовать B-52 в любой будущей операции против Венесуэлы.

Их удары по целям внутри страны помогут снизить риски для дружественных сил и нейтрализуют слабые системы противовоздушной обороны Венесуэлы, чтобы расчистить путь для последующих наземных операций, поясняет TWZ.

На базе в Пуэрто-Рико уже размещена авиации морской пехоты США, включая боевые вертолеты MQ-9 Reaper и самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider, которые обычно выполняют задачи поддержки боевых рейдов сил специального назначения.

Сейчас в регионе также действует множество других военно-воздушных и военно-морских сил США: флагман сил быстрого реагирования «Иводзима», несколько эсминцев с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga, быстроходная атомарина класса Los Angeles и судно поддержки специальных операций, «корабль-призрак» Ocean Trader. В общей сложности, по имеющимся данным, в Карибский бассейн стянуто около 10 000 американских военнослужащих, говорится в статье.

В среду газета The New York Times сообщила, что Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле и других странах Карибского бассейна, а ранее он отдал приказ прекратить усилия по достижению дипломатического урегулирования сложившейся тупиковой ситуации с властями Венесуэлы.

Сам Трамп, в среду отвечая на вопрос о дальнейших действиях США в отношении Венесуэлы, заявил, что США сейчас рассматривают возможность проведения «операций на суше» после того, как «по большому счету вязли под контроль море».

