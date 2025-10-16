TWZ: три американских бомбардировщика B-52H пролетели вблизи побережья Венесуэлы

Три самолета B-52 с позывными BUNNY01, BUNNY02 и BUNNY03 утром в среду вылетели с американской авиабазы Барксдейл в Луизиане и направились на юг. Впоследствии бомбардировщики повернули на восток, к участку международного воздушного пространства в пределах того, что Венесуэла называет районом полетной информации Майкетия. Кроме того, в этом районе в последние недели отрабатывали маневры американские истребители F-35, которые дислоцируются на авиабазе в Пуэрто-Рико, а также заправщики американских ВВС и другие самолеты.