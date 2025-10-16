«Обнаглели до такой степени — что только не пишут». Лукашенко объяснил, что вызывает у него нехорошую реакцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год 16 октября, в четверг, сказал, что у него вызывает нехорошую реакцию. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства рассказал, о чем ему пишут белорусы.
— Извините, но уже обнаглели до такой степени — что только не пишут: «Президент, приедь, разберись», — уточнил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси обратил внимание на то, что по многим вещам он разбирается.
— Но там, где жалуются, что их заставляют окасить участок свой, урожай свой убрать. Ну, слушайте, это просто у меня вызывает нехорошую реакцию, — заявил глава государства.
По его словам, белоруса тоже необходимо шевелиться.
— А чтобы люди шевелились, нам надо впереди бежать, — подчеркнул президент.
