Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обнаглели до такой степени — что только не пишут». Лукашенко объяснил, что вызывает у него нехорошую реакцию

Лукашенко сказал, что у него вызывает нехорошую реакцию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год 16 октября, в четверг, сказал, что у него вызывает нехорошую реакцию. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства рассказал, о чем ему пишут белорусы.

— Извините, но уже обнаглели до такой степени — что только не пишут: «Президент, приедь, разберись», — уточнил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси обратил внимание на то, что по многим вещам он разбирается.

— Но там, где жалуются, что их заставляют окасить участок свой, урожай свой убрать. Ну, слушайте, это просто у меня вызывает нехорошую реакцию, — заявил глава государства.

По его словам, белоруса тоже необходимо шевелиться.

— А чтобы люди шевелились, нам надо впереди бежать, — подчеркнул президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал про жалобы белорусов на большие очереди на АЗС из-за кофе: «Не можем подъехать, заправиться».

Кроме того, Лукашенко сказал, кто должен работать день и ночь в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше