Ким Чен Ына пригласили в Крым

Константинов подчеркнул, что в непростые для России времена именно КНДР оказалась тем другом, который, как гласит пословица, познается в беде. Он напомнил, что военнослужащие Корейской народной армии участвовали в освобождении Курской области от формирований ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой, проявив доблесть, мужество и героизм.