Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ына пригласили в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в ходе визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику пригласил лидера КНДР Ким Чем Ына посетить Крым. Об этом глава парламента РК рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

Источник: РИА "Новости"

Владимир Константинов посетил КНДР 9 октября в составе российской делегации, которую возглавлял зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В Пхеньяне делегация приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.

«У меня была возможность выступить перед ним (лидером КНДР — ред.), я пригласил его в Крым от имени главы республики и крымчан. Сказал, что мы с большим уважением относимся к позиции КНДР и благодарим за помощь, которую корейцы оказала нашей стране, и ценим ее», — сказал Константинов.

По его словам, беседа с Ким Чен Ыном продолжалась три с половиной часа.

«Очень интересный, умный, энергичный человек. Он в курсе всех дел в мировой политике, нашей специальной военной операции, понимает всю глубину ответственности как руководителя страны», — поделился спикер парламента Крыма впечатлениями от общения с корейским лидером.

Константинов подчеркнул, что в непростые для России времена именно КНДР оказалась тем другом, который, как гласит пословица, познается в беде. Он напомнил, что военнослужащие Корейской народной армии участвовали в освобождении Курской области от формирований ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой, проявив доблесть, мужество и героизм.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше