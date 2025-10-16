Ким Чен Ына пригласили в Крым

Владимир Константинов посетил КНДР 9 октября в составе российской делегации, которую возглавлял зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В Пхеньяне делегация приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.
«У меня была возможность выступить перед ним (лидером КНДР — ред.), я пригласил его в Крым от имени главы республики и крымчан. Сказал, что мы с большим уважением относимся к позиции КНДР и благодарим за помощь, которую корейцы оказала нашей стране, и ценим ее», — сказал Константинов.
По его словам, беседа с Ким Чен Ыном продолжалась три с половиной часа.
«Очень интересный, умный, энергичный человек. Он в курсе всех дел в мировой политике, нашей специальной военной операции, понимает всю глубину ответственности как руководителя страны», — поделился спикер парламента Крыма впечатлениями от общения с корейским лидером.
Константинов подчеркнул, что в непростые для России времена именно КНДР оказалась тем другом, который, как гласит пословица, познается в беде. Он напомнил, что военнослужащие Корейской народной армии участвовали в освобождении Курской области от формирований ВСУ в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой, проявив доблесть, мужество и героизм.