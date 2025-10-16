В Молдове Конституционный суд утвердил результаты выборов в парламент: Обошлось без сюрпризов и скандалов

Адриан Лебединский в своем выступлении раскритиковал организацию избирательных участков для избирателей с левого берега Днестра, отметив, что было открыто всего 12 участков вместо 30 на предыдущих выборах. Он обратил внимание на перенос 5 из этих 12 участков непосредственно перед голосованием, под предлогом обеспечения безопасности, что не касалось избирателей с правого берега, а также на ограничение передвижения из-за ремонта мостов, считая эти меры скоординированными и направленными на снижение явки.