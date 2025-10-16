В Молдове Конституционный суд утвердил результаты выборов в парламент: Обошлось без сюрпризов и скандалов

В четверг, 16 октября, Конституционный суд Молдовы рассмотрел вопрос об утверждении результатов парламентских выборов.
С самого утра у здания КС было много полиции.
В здании Конституционного суда был замечен лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк.
Основная интрига сегодняшнего заседания напрямую связана с его политической силой, поскольку именно 6 мандатов его партии являются ключевым вопросом рассмотрения.
Экс-министр юстиции Серджиу Литвиненко, утвержденный в состав КС 19 июня, тоже участвовал в заседании по утверждению парламентских выборов.
Председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле в ходе рассмотрения итогов парламентских выборов запретила спрашивать у руководителя Центризбиркома Анжелики Караман почему ЦИК лишь по жалобам от партии Майи Санду запрашивал вмешательство со стороны полиции, госбезопасности и других государственных органов, чтобы доказать, что жалоба от партии Санду обоснована, а когда жалобы подавались на PAS, то такого же рвения доказать обоснованность ЦИК не проявлял.
Действительно, зачем задавать вопросы, на которые ответ очевиден любому.
КС не волнуют нарушения партии власти на выборах, зато судей волнует проблема так называемой дезинформации.
На заседании Конституционного суда обсуждалась целостность избирательного процесса и пробелы в законодательстве по вопросам дезинформации и манипуляций в онлайн-среде.
Судьи поинтересовались, почему, несмотря на обеспокоенность влиянием цифровых платформ на выборы, законодательство не было усилено до начала избирательной кампании.
Представители Центральной избирательной комиссии ответили, что полномочия ЦИК сосредоточены на контроле расходов на кампанию, включая онлайн. Однако вопросы дезинформации и манипуляций, которые могут иметь значительное влияние, выходят за пределы прямой компетенции комиссии и требуют нормативного регулирования.
Господин Постика признал, что ЦИК также пыталась внести свой вклад в борьбу с критикой власти через дезинформацию: «Мы старались установить сотрудничество с платформами и организовали семинары для участников выборов по правилам поведения и размещения рекламы. Тем не менее, многие жалобы на проблемный контент не были рассмотрены или эффективно решены, хотя часть из них платформы удовлетворили», — пояснил он.
Адвокат Дойна Иоана-Стрэйштяну задала вопросы председателю Центральной избирательной комиссии Анжеле Караман о порядке рассмотрения жалоб, связанных с использованием административных ресурсов в ходе избирательной кампании. Караман объяснила, что если жалоба имеет достаточные доказательства, она принимается к рассмотрению; в противном случае материалы направляются в правоохранительные органы для расследования.
Она подчеркнула, что термин «административные ресурсы» применяется только в период выборов и исключительно к лицам, которые обязаны приостановить свою деятельность или являются кандидатами/участниками выборов. Если человек занимает государственную должность, но участвует в избирательной кампании в свободное время, это не влечет автоматического наказания.
Караман уточнила, что ЦИК вынес предупреждение одному кандидату, которое впоследствии было отменено судом. Кроме того, было зафиксировано использование официальных информационных ресурсов должностным лицом, не обязавшимся приостановить свою деятельность; материалы по этому случаю были переданы в полицию для дополнительной проверки.
Адриан Лебединский, представитель Патриотического блока глава Союза юристов, аккредитованного в качестве наблюдателя на выборах, указал на нарушение избирательных прав диаспоры.
Адриан Лебединский в своем выступлении раскритиковал организацию избирательных участков для избирателей с левого берега Днестра, отметив, что было открыто всего 12 участков вместо 30 на предыдущих выборах. Он обратил внимание на перенос 5 из этих 12 участков непосредственно перед голосованием, под предлогом обеспечения безопасности, что не касалось избирателей с правого берега, а также на ограничение передвижения из-за ремонта мостов, считая эти меры скоординированными и направленными на снижение явки.
Лебединский перечислил несколько причин, по его мнению, делающих выборы незаконными или недействительными: использование административных ресурсов в пользу PAS; условие доступа к проектам развития для местных властей; контроль правительства над ключевыми институтами (ЦИК, судебная система, СМИ); принятие законов о дезинформации как формы цензуры; разделение конкурентов на «угодных» и «неугодных»; несоразмерное количество избирательных участков за рубежом; связывание проевропейского голосования исключительно с правящей партией; ограничение доступа избирателей с левого берега; фаворизация PAS при участии президента; наблюдение и запугивание критических граждан в сети; необоснованное наказание граждан и выборочное применение закона о финансировании партий.
Он подчеркнул, что эти практики существенно повлияли на свободу выражения мнений и участие граждан в выборах, искажая волю избирателей и способствуя непропорционально выгодному результату для PAS.
Конституционный суд поинтересовался, подразумевает ли поданная жалоба требование о признании парламентских выборов недействительными.
Адриан Лебединский заявил, что с 27 августа по 28 сентября Патриотический блок подал 46 жалоб на различные нарушения, однако суды им не поверили. Он отметил, что публичное мнение считает, что решения способствовали отдельным партиям, но юридических подтверждений у них нет.
Председатель Конституционного суда Домника Маноле подчеркнула, что сегодня приведённые Лебединским доводы носят политический характер, а не юридический, поскольку отсутствуют судебные решения, подтверждающие заявленные нарушения. Она напомнила, что для партии «Демократия дома» такие нарушения были подтверждены окончательными решениями судов, и именно на таких решениях должны основываться требования о признании выборов недействительными.
Маноле отметила, что для обращения с требованием об отмене выборов нужны конкретные юридические аргументы, подтверждённые судами, а не политические заявления или субъективные оценки.
Глава ЦИК не считает проблемой ограничения прав избирателей и неравные условия для конкурентов и призывает Конституционный суд утвердить результаты выборов.
В своём заключительном слове представитель ЦИК Анжела Караман отметила:
"Мы пришли, чтобы представить позицию ЦИК относительно подтверждения законности выборов и утверждения мандатов. Избирательный процесс не сводится только к количеству открытых избирательных участков; даже открытые участки не гарантируют участия избирателей. Важно анализировать весь контекст, включая доступ конкурентов к кампании в территориях, неконституционно не контролируемых.
Кроме того, ложь или агрессивные высказывания в интернете не являются электоральным предложением и не влияют на свободный выбор граждан".
Партия PAS потребовала признания результатов парламентских выборов и подтверждения полномочий депутатов.
«Выборы были честными, прозрачными и законными, с небольшими отклонениями. Мы требуем признания результатов выборов и подтверждения полномочий депутатов всех политических партий», — заявил представитель PAS Серджиу Герчу.
Кстати, партия PAS выступила за утверждение мандатов всех избранных кандидатов, включая «Демократию дома».
Интересный поворот…
В тоге получилось, как и ожидали.
Конституционный суд утвердил результаты парламентских выборов 28 сентября.
В парламенте нового созыва будут заседать 55 депутатов, избранных по спискам Партии действия и солидарности, 26 депутатов по спискам Патриотического блока, 8 депутатов по спискам блока «Альтернатива» и по шесть депутатов от «Нашей партии» и партии «Демократия дома».