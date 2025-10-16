В Госдуме ответили на насмешку генсека НАТО над военными России

Алексей Чепа считает, что оскорбление Рютте свидетельствует о его стремлении выдать желаемое за действительное. По мнению парламентария, генсек НАТО хотел бы, чтобы российские моряки и летчики обладали низкой квалификацией, но на самом деле прекрасно понимает, что по навыкам и компетентности бойцам западного блока далеко до российских военных.