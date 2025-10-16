В Госдуме ответили на насмешку генсека НАТО над военными России

Высокопоставленный чиновник НАТО позволил себе некорректную шутку в отношении российских военнослужащих. Марк Рютте сказал, что пилоты российских истребителей «неумело управляют» самолетами, а капитаны военных и гражданских судов не в состоянии правильно бросить якорь, пишет «Лента.ру».
Алексей Чепа считает, что оскорбление Рютте свидетельствует о его стремлении выдать желаемое за действительное. По мнению парламентария, генсек НАТО хотел бы, чтобы российские моряки и летчики обладали низкой квалификацией, но на самом деле прекрасно понимает, что по навыкам и компетентности бойцам западного блока далеко до российских военных.
Алексей Чепа предостерег чиновников НАТО от проверки умений военнослужащих армии России на деле. «Тогда, я думаю, Рютте один из первых узнает о мастерстве наших летчиков», — добавил он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил с критикой заявления Рютте о недостаточном уровне профессионализма российских военных. Также министр напомнил о заявлении командующего военным контингентом США Бена Ходжеса, который сказал, что в случае нападения России на Польшу Североатлантический альянс атакует Калининград и Севастополь. Лавров назвал высказывание Ходжеса «раздуванием угрозы».