В Госдуме ответили на насмешку генсека НАТО над военными России

Российские летчики и моряки обладают более внушительным опытом и высокой квалификацией, чем их западные коллеги. Об этом, комментируя высказывание генсека НАТО Марка Рютте, оскорбившее военных РФ, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Высокопоставленный чиновник НАТО позволил себе некорректную шутку в отношении российских военнослужащих. Марк Рютте сказал, что пилоты российских истребителей «неумело управляют» самолетами, а капитаны военных и гражданских судов не в состоянии правильно бросить якорь, пишет «Лента.ру».

Алексей Чепа считает, что оскорбление Рютте свидетельствует о его стремлении выдать желаемое за действительное. По мнению парламентария, генсек НАТО хотел бы, чтобы российские моряки и летчики обладали низкой квалификацией, но на самом деле прекрасно понимает, что по навыкам и компетентности бойцам западного блока далеко до российских военных.

Алексей Чепа предостерег чиновников НАТО от проверки умений военнослужащих армии России на деле. «Тогда, я думаю, Рютте один из первых узнает о мастерстве наших летчиков», — добавил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выступил с критикой заявления Рютте о недостаточном уровне профессионализма российских военных. Также министр напомнил о заявлении командующего военным контингентом США Бена Ходжеса, который сказал, что в случае нападения России на Польшу Североатлантический альянс атакует Калининград и Севастополь. Лавров назвал высказывание Ходжеса «раздуванием угрозы».

