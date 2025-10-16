Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Таиланде хотят построить надежную стену на границе с Камбоджей

Чулабхон Вачиралонгкорн, младшая сестра короля Таиланда, выразила пожелание, чтобы военные построили заграждение вдоль тайско-камбоджийской границы после того, как территориальный спор между двумя странами перерос в смертельные столкновения ранее в этом году.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Пожалуйста, помогите решить, как мы можем построить постоянную стену между Камбоджей и Таиландом — не что-то временное, а долговечное сооружение», — обратилась принцесса Чулабхон к армейским чиновникам во время встречи в Бангкоке на этой неделе. Она также попросила военных построить бункеры для местных жителей рядом с бункерами для военнослужащих, пишет японская газета The Japan Times.

Как отмечает издание, это редкое замечание со стороны королевской семьи Таиланда, члены которой обычно воздерживаются от политических заявлений, подчеркивает ухудшение отношений с соседней Камбоджей.

Принцесса также предложила выделить на эти цели средства из своего фонда Hathai Thip. Название фонда переводится как «божественное сердце», он был основан для поддержки военной деятельности Таиланда на границе. «Мы хотим, чтобы общественность знала, что мы активно работаем», — сказала принцесса.

Таиланд и Камбоджу разделяет примерно 800-километровая территория со множеством спорных территорий, говорится в статье. В июле напряженность между двумя странами переросла в одно из самых ожесточенных боестолкновений за последние десятилетия, в результате которого погибли десятки людей. Хрупкое перемирие было достигнуто после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать торговые сделки с обеими странами, если они не прекратят боевые действия. США настаивают на том, чтобы правительства Таиланда и Камбоджи подписали соглашение, когда Трамп посетит саммит лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в конце октября.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше