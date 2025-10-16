СМИ: в Таиланде хотят построить надежную стену на границе с Камбоджей

Таиланд и Камбоджу разделяет примерно 800-километровая территория со множеством спорных территорий, говорится в статье. В июле напряженность между двумя странами переросла в одно из самых ожесточенных боестолкновений за последние десятилетия, в результате которого погибли десятки людей. Хрупкое перемирие было достигнуто после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать торговые сделки с обеими странами, если они не прекратят боевые действия. США настаивают на том, чтобы правительства Таиланда и Камбоджи подписали соглашение, когда Трамп посетит саммит лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в конце октября.