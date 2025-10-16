СМИ: в Таиланде хотят построить надежную стену на границе с Камбоджей

«Пожалуйста, помогите решить, как мы можем построить постоянную стену между Камбоджей и Таиландом — не что-то временное, а долговечное сооружение», — обратилась принцесса Чулабхон к армейским чиновникам во время встречи в Бангкоке на этой неделе. Она также попросила военных построить бункеры для местных жителей рядом с бункерами для военнослужащих, пишет японская газета The Japan Times.
Принцесса также предложила выделить на эти цели средства из своего фонда Hathai Thip. Название фонда переводится как «божественное сердце», он был основан для поддержки военной деятельности Таиланда на границе. «Мы хотим, чтобы общественность знала, что мы активно работаем», — сказала принцесса.
Таиланд и Камбоджу разделяет примерно 800-километровая территория со множеством спорных территорий, говорится в статье. В июле напряженность между двумя странами переросла в одно из самых ожесточенных боестолкновений за последние десятилетия, в результате которого погибли десятки людей. Хрупкое перемирие было достигнуто после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать торговые сделки с обеими странами, если они не прекратят боевые действия. США настаивают на том, чтобы правительства Таиланда и Камбоджи подписали соглашение, когда Трамп посетит саммит лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в конце октября.