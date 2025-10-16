Путин: Европа платит за отказ от российских энергоносителей падением экономики

Отказ Европы от российских энергоносителей ударил по конкурентоспособности экономик ЕС, заявил Владимир Путин. Кроме того, по словам президента, сокращение нефтедобычи в России в этом году связано с договоренностями в рамках ОПЕК+. О чем еще глава государства говорил на Российской энергетической неделе — в материале «Газеты.Ru».