Депутаты утвердили изменения в бюджет Самары

В текущем году перераспределят средства бюджета на разные цели. 30 миллионов направят на выполнение предписаний надзорных органов в школах, 251 миллион рублей — на поддержку муниципальных предприятий, 136 миллионов рублей — на восстановление асфальта и пешеходной части улицы Ленинградской, почти 13 миллионов рублей — на спортивные площадки.