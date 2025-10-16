Депутаты утвердили изменения в бюджет Самары

В четверг, 16 октября, состоялось второе заседание думы Самары нового созыва. А перед этим прошли заседания профильных комитетов. Члены комитета по бюджету, налогам и экономике обсудили изменения в городском бюджете на 2025−2027 годы.
«Доходы бюджета на 2025 год составят 59 миллиардов 10 миллионов рублей», — прокомментировала пресс-служба гордумы.
В текущем году перераспределят средства бюджета на разные цели. 30 миллионов направят на выполнение предписаний надзорных органов в школах, 251 миллион рублей — на поддержку муниципальных предприятий, 136 миллионов рублей — на восстановление асфальта и пешеходной части улицы Ленинградской, почти 13 миллионов рублей — на спортивные площадки.
На заседании думы эти корректировки утвердили.